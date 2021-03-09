В профильном комитете обсудили законопроект «Об использовании атомной энергии»

В пятницу, 5 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии обсудили законопроект «Об использовании атомной энергии».

Председатель Комитета Юрий Покинтелица рассказал пресс-службе Народного Совета о рассмотренных на заседании вопросах.

«Законопроект «Об использовании атомной энергии» определяет правовую основу и принципы регулирования отношений, возникающих при использовании атомной энергии.

Стоит подчеркнуть, что одной из главных целей законопроекта является защита здоровья и жизни людей, охрана окружающей среды.

На территории Донецкой Народной Республики насчитывается около 300 хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность в сфере использования атомной энергии и эксплуатируют радионуклидные источники ионизирующего излучения, установленные в радиоизотопных приборах на промышленных предприятиях, в угольных шахтах и медицинских учреждениях. Наиболее распространенными источниками ионизирующего излучения на предприятиях и в учреждениях Республики являются цезий-137, америций-241, кобальт-60 и плутоний-239.

Таким образом, в настоящее время существует необходимость в принятии законодательных актов, которые сформируют целостную правовую систему в сфере использования атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности, а также будут способствовать развитию атомной науки и техники в Республике», – резюмировал парламентарий.