В профильном комитете обсудили законопроект об уголовной ответственности за клевету в Интернете

В четверг, 25 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству.

На повестке дня стояло два вопроса – обсуждение проекта закона «О внесении изменения в статью 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» и рассмотрение заявления гражданина о предоставлении разъяснения пункта 4 части 1 статьи 66 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики.

О результатах заседания рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«На заседании мы рассмотрели предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс. В частности, предлагается дополнить часть вторую статьи 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень возможных наказаний за совершение преступлений, предусмотренных квалифицированным составом части 2 статьи 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, в целях предоставления суду возможности выбора справедливого наказания с учетом общих начал назначения наказания. Комитет продолжит работу над законопроектом.

Что касается рассмотрения заявления о предоставлении разъяснений нормы Уголовно-процессуального кодекса, проблематика, обозначенная в затронутом вопросе, была детально изучена на заседании Комитета и в дальнейшем будет учтена при разработке законодательства в данной сфере. Заявителю были даны подробные разъяснения», – сказала Елена Шишкина.