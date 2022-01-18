В профильном комитете обсудили законопроект, регулирующий вопросы оказания психиатрической помощи в ДНР

Сегодня, 18 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению проекта закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Об актуальности законопроекта и предусмотренных им нормах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«В Донецкой Народной Республике общественные отношения, возникающие в процессе оказания психиатрической помощи, регулируются несколькими нормативными правовыми актами, в том числе Законом «О психиатрической помощи». В целях систематизации законодательства и комплексного правового урегулирования деятельности по оказанию психиатрической помощи в ДНР Комитетом разработан проект закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Так, законопроектом гарантируется предоставление психиатрической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, на принципах законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина», – пояснил депутат.

Александр Серёженко подчеркнул, что принятие проекта закона повысит эффективность деятельности по оказанию психиатрической помощи как гражданам Республики, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории ДНР.

«В основу законопроекта положены законодательные нормы Российской Федерации.

Прежде всего, его положения предусматривают оказание психиатрической помощи при добровольном обращении лица и при наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. В то же время особое внимание уделяется вопросам госпитализации физического лица в психиатрическое учреждение стационарного типа в недобровольном порядке.

В дальнейшем к работе над законопроектом будут привлечены представители всех заинтересованных органов, с учётом мнения которых будет сформирована итоговая редакция проекта закона», – резюмировал председатель Комитета.