В профильном комитете обсудили законопроект, устанавливающий запрет на распространение информации о способах изготовления огнестрельного оружия

Сегодня, 26 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

В мероприятии приняли участие представители Правительства и Министерства информации ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский сообщил, что на заседании обсудили предложения по доработке проекта закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и статью 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях».

«Законопроектом предлагается внести в статью 4 Закона «О средствах массовой информации» изменения, которыми будет установлен запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в сети интернет информации о способах, методах самодельного изготовления огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия. Действующим законодательством уже установлены аналогичные нормы в отношении информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств», – рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что при разработке проекта закона использовался законотворческий опыт Российской Федерации.

«Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон «Об информации и информационных технологиях» в части установления ограничения доступа к сайтам в сети интернет, содержащим информацию о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия», – добавил Владислав Бердичевский.

Председатель Комитета подчеркнул, что работа над законопроектом продолжается при участии представителей всех заинтересованных органов.