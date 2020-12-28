В профильном комитете обсудили замечания и предложения к законопроекту об архивном деле в ДНР

В пятницу, 25 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению проекта закона «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике».

В мероприятии приняли участие Представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Министерства государственной безопасности, Министерства связи и Главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Сегодня рассмотрели поступившие замечания и предложения к законопроекту.

Проект закона совершенствует правовую базу архивного дела в ДНР, утверждает принципы современной организации архивного дела, разграничивает право собственности на документы Архивного фонда, устанавливает порядок передачи этого права, предоставляет гарантии неотъемлемого права граждан на доступ к архивной информации, использование этой информации в пределах законов и общечеловеческой морали. При этом учитывается особое место Архивного фонда ДНР в составе информационных ресурсов государства и его исключительное значение для обеспечения государственного суверенитета и государственной безопасности Республики, её внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития науки, культуры и образования», − сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский подчеркнул, что все поступившие замечания и предложения к законопроекту направлены на гармонизацию с законодательством Российской Федерации.

«Проект закона направлен на создание законодательной базы для надлежащего обеспечения государственного управления архивным делом в Донецкой Народной Республике», − резюмировал председатель Комитета.