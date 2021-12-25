В профильном комитете обсуждают поправки в законодательство, совершенствующие систему подготовки творческих кадров

В пятницу, 24 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению изменений, предлагаемых ко внесению в законодательство, регулирующее сферу образования.

Председатель Комитета Наталья Волкова в комментарии пресс-службе Народного Совета сообщила, что на заседании были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании».

«Указанный проект закона направлен на повышение устойчивости существующей системы подготовки творческих кадров.

Так, предлагается закрепить статус детских школ искусств как организаций, создаваемых по видам искусств для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в данной сфере. То есть принятие законопроекта позволит определить правовое положение таких организаций, как «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремёсел», и других», – рассказала депутат.

Парламентарий подчеркнула, что проектом закона также предусмотрено изменение принципов отбора при приёме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.

«В случаях, если численность поступающих превышает количество мест, дополнительно будут учитываться результаты вступительных испытаний при наличии таковых, результаты индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приёме, а также наличие договора о целевом обучении с организациями.

Принятие проекта закона позволит обеспечить приём по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере искусств наиболее одарённых и подготовленных поступающих, а также создаст необходимые условия для сохранения и развития системы подготовки творческих кадров.

На заседании рассмотрены предложения по доработке законопроекта, с учётом которых будет сформирована его итоговая редакция», – резюмировала Наталья Волкова.