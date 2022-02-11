В профильном комитете обсуждают предложения по усовершенствованию Закона «Об образовании»

Сегодня, 11 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению предложений по внесению изменений в Закон ДНР «Об образовании».

Председатель Комитета Наталья Волкова в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала об итогах заседания.

«Комитетом утверждено заключение на проект закона «О внесении изменений в статью 38 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Напомню, что законопроектом уточняются положения Закона, регламентирующие организацию и оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях. Предлагается к охране здоровья обучающихся отнести обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи. Также уточняется порядок оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательных организациях», – сообщила депутат.

Парламентарий добавила, что на заседании также продолжилась работа над проектом закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

«Рассматривались заключения Министерства внутренних дел и Правительства на законопроект. Предлагаемые ко внесению поправки предусматривают расширение круга лиц, обладающих особым правом зачисления в ведомственные вузы, военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Все поступившие замечания и предложения будут учтены в итоговой редакции проекта закона. Работа над ним продолжается», – пояснила Наталья Волкова.