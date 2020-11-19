Парламентарии обсудили законопроект, регулирующий полномочия судебных приставов в сфере таможенного регулирования

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«В настоящее время Государственная исполнительная служба претерпевает многочисленные организационно-правовые изменения. Так, отдельные полномочия государственного исполнителя в части исполнения постановлений таможенных органов о наложении административных взысканий закреплены в Законе «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

Согласно действующему законодательству принудительное исполнение исполнительных документов на территории ДНР сейчас осуществляется судебными приставами. В связи с этим предлагается в положениях Закона заменить формулировки «государственный исполнитель», «государственная исполнительная служба» конструкцией «судебный пристав».

Кроме того, законопроект усовершенствует механизм исполнения постановления таможенного органа о конфискации.

Принятие настоящего проекта закона позволит закрепить на законодательном уровне полномочия судебных приставов в части принудительного исполнения постановления таможенного органа о конфискации как санкции за нарушение таможенных правил, что обеспечит адаптацию таможенного законодательства под нормы, регулирующие правоотношения в сфере исполнительного производства», − сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике считает целесообразным доработать законопроект с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.