В профильном комитете подготовили итоговую редакцию проекта Кодекса административного судопроизводства

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Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский рассказал пресс-службе Народного Совета о ходе разработки проекта Кодекса административного судопроизводства Донецкой Народной Республики.

«Члены Комитета продолжают работу над проектом Кодекса административного судопроизводства ДНР.

Правовая основа для разработки проекта – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, что соответствует избранному Донецкой Народной Республикой курсу на гармонизацию её законодательства с законодательством РФ.

Вместе с тем мы адаптируем его нормы с действующими нормативными правовыми актами Республики. В настоящий момент сведена итоговая редакция проекта и направлена для рассмотрения участникам рабочей группы для предоставления дополнительных заключений», – сказал парламентарий.

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