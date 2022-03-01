В профильном комитете предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на преимущественное зачисление в ведомственные и военные вузы

Сегодня, 1 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Председатель Комитета Наталья Волкова сообщила пресс-службе Народного Совета, что рассматриваемые поправки предусматривают установление единого подхода в вопросе преимущественного зачисления в ведомственные вузы детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел ДНР.

«Законопроектом предлагается расширить круг лиц, обладающих особым правом зачисления в ведомственные вузы при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Также проект закона наделяет преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования детей военнослужащих, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, а также детей граждан, уволенных с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями, по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более», – отметила депутат.

Наталья Волкова подчеркнула, что в настоящее время в Республике активно развивается образование, нацеленное на подготовку к военной и правоохранительной службе.

«Наряду с указанными категориями сейчас мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения перечня лиц, обладающих особым правом зачисления в ведомственные и военные образовательные организации. Отмечу, что мобилизованные члены Комитета участвовали в сегодняшнем заседании дистанционно», – рассказала парламентарий.