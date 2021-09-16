В профильном комитете предложили продлить срок действия норм, которыми закреплён порядок обращения бесхозяйных недвижимых вещей в ДНР

Сегодня, 16 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению изменений, вносимых в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы ДНР.

В мероприятии принял участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и Фонда государственного имущества ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Андрей Баевский рассказал о повестке дня заседания и рассмотренных законопроектах.

«В соответствии с Гражданским кодексом в Донецкой Народной Республике до 1 января 2022 года выявление, учёт, хранение, оценка бесхозяйных недвижимых вещей, за исключением жилых помещений, жилых домов, хозяйственных построек и хозяйственных сооружений, а также распоряжение такими вещами осуществляется в порядке, установленном Главой ДНР. Во исполнение указанной нормы в Республике создан механизм обращения бесхозяйных вещей, который на сегодняшний день уже показал высокую эффективность.

Так, согласно Порядку выявления, учёта, хранения, оценки и распоряжения бесхозяйными недвижимыми вещами, утверждённому Указом Главы ДНР от 1 февраля 2021 года, по ходатайству органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций Межведомственной комиссией может быть принято решение об обращении Фонда государственного имущества в судебные органы с заявлением о признании права государственной и муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи.

Учитывая, что под понятие «бесхозяйная вещь» подпадает большое количество объектов, для оптимизации деятельности был разработан проект закона «О внесении изменения в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики». Данным проектом закона предлагается продлить до 1 января 2025 года срок, в течение которого к полномочиям Главы Донецкой Народной Республики будет отнесено установление порядка выявления, учёта, хранения, оценки бесхозяйных недвижимых вещей, а также распоряжения такими вещами, в том числе признания права государственной и муниципальной собственности на них», − отметил парламентарий.

Андрей Баевский сообщил, что одновременно с указанными изменениями Комитетом разработан проект закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», которым устанавливаются особенности судебного рассмотрения дел о признании права государственной и муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи.

«Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2025 года действие главы 33 Кодекса в части признания права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь и на указанный период предусмотреть в переходных положениях Гражданского процессуального кодекса ДНР особенности рассмотрения судами гражданских дел о признании права государственной и муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь», − пояснил председатель Комитета.

На заседании были рассмотрены замечания и предложения заинтересованных органов, с учётом которых проект закона будет доработан и вынесен на рассмотрение Народного Совета.