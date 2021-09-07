В профильном комитете предложили усовершенствовать закон о донорстве крови и её компонентов

Во вторник, 7 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и её компонентов».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Правительства, Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной политики.

О предусмотренных законопроектом изменениях и рассмотренных на заседании вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Действующей редакцией Закона «О донорстве крови и её компонентов» предусмотрено предоставление лицам, получившим статус «Почётный донор Донецкой Народной Республики», ежегодной денежной выплаты в размере, утверждаемом Правительством. В то же время Законом не определён орган, уполномоченный на осуществление данной выплаты, а также на принятие нормативного правового акта, определяющего порядок её осуществления.

В целях устранения указанного пробела был разработан законопроект, которым предлагается наделить Министерство здравоохранения ДНР полномочиями по определению порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, получившим статус «Почётный донор Донецкой Народной Республики».

Также стоит отметить, что граждане Республики, имеющие статус «Почётный донор СССР», «Почётный донор Украины», постоянно проживающие на территории ДНР, приравниваются к статусу «Почётный донор Донецкой Народной Республики», − сообщил парламентарий.

Александр Серёженко подчеркнул, что проект закона разработан в рамках реализации Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики, предусматривающей гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

«Сегодня на заседании было рассмотрено заключение Правительства ДНР на законопроект, поступившие замечания и предложения будут проанализированы Комитетом и учтены в итоговой редакции проекта закона. Работа над ним продолжится на следующих заседаниях при участии представителей заинтересованных органов государственной власти», − резюмировал председатель Комитета.