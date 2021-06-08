В Народном Совете обсудили законопроект, устанавливающий административную ответственность за правонарушения в отрасли связи

Сегодня, 8 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению замечаний и предложений к проекту закона «Об административной ответственности в отрасли связи».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что рассматриваемый на заседании законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов привлечения к административной ответственности за правонарушения в отрасли связи.

«Так, устанавливается административная ответственность за такие виды правонарушений, как самовольное подключение к телекоммуникационной сети оконечного оборудования, установка радиоэлектронного средства и (или) излучающего устройства без документов разрешительного характера в сфере пользования радиочастотным ресурсом, нарушение правил пользования радиочастотным ресурсом или несоблюдение норм или параметров радиоизлучения, несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений телекоммуникаций, воспрепятствование уверенному приёму радио- и телепрограмм и работе сайтов в сети Интернет и другие», − сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский подчеркнул, что положения проекта закона в полной мере соответствуют избранному Донецкой Народной Республикой курсу на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

«Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики в сфере административной ответственности за правонарушения в отрасли связи», − резюмировал председатель Комитета.