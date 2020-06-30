В профильном комитете предложили внести изменения в законодательство, регламентирующее оборот наркотических лекарственных средств

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства начал работу над изменениями в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики».

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«В рамках работы Комитета были рассмотрены предложения Межведомственной комиссии по выдаче, контролю и продлению срока действия лицензий в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров о внесении изменений в Закон ДНР «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики», направленных на исключение определения «обособленные подразделения учреждений здравоохранения, расположенные в сельских населённых пунктах и удалённых от населённых пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации» в связи с их отсутствием на территории Донецкой Народной Республики.

Также предлагается наделить Министерство здравоохранения ДНР полномочиями по утверждению перечня учреждений здравоохранения, их обособленных подразделений, перечня наркотических лекарственных средств и психотропных лекарственных средств, отпуск которых может осуществляться указанными учреждениями здравоохранения, их обособленными подразделениями», − сообщил парламентарий.

Александр Серёженко отметил, что Комитет провёл работу по обсуждению целесообразности предлагаемых изменений с Правительством и Министерством здравоохранения ДНР.

«По результатам анализа предоставленной информации Комитет принял решение инициировать внесение ряда соответствующих изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики“», − добавил председатель Комитета.