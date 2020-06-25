В профильном комитете предложили внести изменения в законодательство, регулирующее религиозную деятельность

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений начал работу над законопроектом «О внесении изменений в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”». Об этом рассказал пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Максим Паршин.

«Действующий закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях требует доработки с учётом развития аналогового права Российской Федерации, а также необходимости совершенствования законодательства Республики в данной сфере.

Комитет выступил с законодательной инициативой по закреплению конкретных признаков, которыми должно обладать религиозное объединение граждан. Также предложено конкретизировать цель создания религиозного объединения», – сообщил парламентарий.

Максим Паршин добавил, что на данный момент Комитет продолжает работу над разработкой новых понятий, вводимых в действующее законодательство. Для этого будут привлечены специалисты из министерств и учебных заведений Республики.