В профильном комитете предложили законодательно урегулировать отношения в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности

Сегодня, 4 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению концепции проекта закона «О науке и государственной научно-технической политике».

В мероприятии также приняли участие представители Министерства образования и науки ДНР.

О предложенной концепции законопроекта в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Проект закона направлен на урегулирование отношений между субъектами научной, научно-технической политики, органами государственной власти и потребителями научной, научно-технической и инновационной продукции.

Его положения призваны сформировать законодательное поле, позволяющее наилучшим образом реализовать право человека заниматься научным и техническим творчеством, обеспечить эффективную государственную поддержку творческих граждан, сформировать необходимые механизмы для внедрения науки во все сферы деятельности общества, распространения и освоения полученных знаний и научных результатов», − рассказала парламентарий.

Также Наталья Волкова подчеркнула, что законопроект основан на положениях Федерального закона Российской Федерации от 23 августа 1996 года № 127-Ф3 «О науке и государственной и научно-технической политике», что соответствует курсу внешней политики государства, направленному на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

«Проектом закона устанавливаются основные цели и принципы государственной научно-технической политики, определяются принципы организации и регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, устанавливается порядок её формирования и реализации, определяются виды субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности.

По итогам обсуждений участники заседания поддержали необходимость законодательного урегулирования данных вопросов. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет зарегистрирован в Народном Совете ДНР», − резюмировала председатель Комитета.