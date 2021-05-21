В профильном комитете приступили к работе над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой народной Республики».

В пятницу, 21 мая, прошло расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, в котором приняли участие представители Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы приступили к работе над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики», который определяет правовые основы эксплуатации, охраны и восстановления лесов как экологической системы и источника древесных и недревесных ресурсов.

Для понимания того, как регулируются лесные отношения, прежде всего необходимо иметь представление о самом объекте. В целом лес можно охарактеризовать как комплексный ресурс лесной растительности, земли, животного мира и иных компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое и социальное значение. В проектируемом кодексе лес рассматривается как экологическая система и природный ресурс.

Стоит отметить, что любая хозяйственная деятельность в лесу, как правило, влечёт за собой существенные, а порой и радикальные нарушения экологической системы. В связи с этим проект кодекса предусматривает закрепление определённых принципов, на которых основывается лесное законодательство, к примеру, использование лесов с учётом их глобального экологического значения, устойчивое управление лесами, сохранение их биологического разнообразия и повышение потенциала, обеспечение рационального, неистощительного использования лесов.

В проекте закона заложены все основополагающие принципы, не противоречащие принципам охраны окружающей среды, так как лесное законодательство и законодательство об охране окружающей среды представляют собой смежные отрасли права и являются составными частями экологического права», – рассказал парламентарий.