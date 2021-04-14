В профильном комитете приступили к работе над законопроектом «О мелиорации земель»

В среду, 14 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О мелиорации земель».

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции МинАППиП, Государственного комитета водного и рыбного хозяйства, Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства может быть достигнуто только в результате эффективного использования сельскохозяйственных земель и при минимальной зависимости продуктивности сельскохозяйственных угодий от климатических условий. Поэтому значительно повысить производство сельскохозяйственной продукции в Республике возможно на основе проведения комплексной мелиорации земель, обеспечивающей снижение последствий неблагоприятных природных условий и повышение плодородия почв с целью получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур», – подчеркнул депутат.

По словам Юрия Леонова, рассматриваемый проект закона направлен на реализацию государственной аграрной политики, в частности, по обеспечению экологического равновесия, охране сельскохозяйственных земель, повышению их плодородия, предотвращению выбытия сельхозугодий из оборота, сохранению и воспроизводству используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать действующее законодательство, заложить правовые основы деятельности в сфере мелиорации земель, разграничить полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, защитить интересы государства и сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере мелиорации земель, а также создать условия для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и сформировать рациональную структуру земельных угодий», – отметил парламентарий.

Юрий Леонов добавил, что проект закона разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.