В профильном комитете приступили к разработке изменений в некоторые статьи Закона ДНР «О рекламе»

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям приступил к работе над законопроектом «О внесении изменений в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”». Об этом рассказал пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Законопроект направлен на совершенствование рекламной деятельности в Республике, защиту от недобросовестной конкуренции в этой сфере, а также на предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы. Законопроект подготовлен для приведения Закона ДНР «О рекламе» в соответствие с Законом ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики»

Статья 8 Закона ДНР «О рекламе» устанавливает перечень товаров, реклама которых запрещена. В частности, пунктом 20 статьи 8 Закона «О рекламе» запрещена реклама финансовых услуг, кроме финансовых услуг, оказываемых банками и иными финансовыми учреждениями государственной формы собственности. В свою очередь, Закон ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» предусматривает иной перечень субъектов, оказывающих финансовые услуги в Донецкой Народной Республике и в соответствии с ним к вышеуказанным субъектам относятся кредитные организации, некредитные финансовые организации и субъекты платёжных систем», – отметил депутат.

Владислав Бердичевский подробно рассказал о тонкостях разработки законопроекта.

«В соответствии с положениями Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» субъектами, осуществляющими финансовую деятельность, являются кредитные организации, некредитные финансовые организации и субъекты платёжных систем. Часть 6 статьи 81 Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» обязывает кредитные организации, некредитные финансовые организации и субъекты платёжных систем пройти перерегистрацию в Центральном республиканском банке в течение девяти месяцев со дня вступления в силу Закона. Соответственно, срок перерегистрации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и субъектов платёжных систем в Центральном республиканском банке в настоящее время истёк.

На основании изложенного возникла необходимость внесения предлагаемых изменений в Закон ДНР «О рекламе». Законопроект предусматривает установление разрешения на размещение рекламы финансовых услуг кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и субъектам платёжных систем, получившим лицензии Центрального республиканского банка», – резюмировал парламентарий.