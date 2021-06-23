В профильном Комитете продолжается работа над совершенствование законодательства в транспортной сфере

Сегодня, 23 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором присутствовали представители Министерства транспорта.

В ходе заседания парламентарии и приглашённые рассмотрели замечания и предложения Республиканской службы по тарифам к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об автомобильном транспорте“».

Председатель Комитета Александр Бондаренко прокомментировал итоги заседания.

«Сегодня совместно с представителями Министерства транспорта обсудили проект закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте». Данный законопроект направлен на приведение норм Закона «Об автомобильном транспорте» в соответствие с другими законами Донецкой Народной Республики. Принятие законопроекта вызвано необходимостью устранить противоречия и неурегулированные вопросы в законодательстве Донецкой Народной Республики в сфере автомобильного транспорта.

В частности, в проекте закона предлагается определить термин «нелегальные перевозки автомобильным транспортом». Его определение направлено на установление ответственности лиц, которые осуществляют перевозки автомобильным транспортом без соответствующих разрешительных документов, предусмотренных законодательством об автомобильном транспорте, и, как следствие, применения дополнительных мер воздействия для обеспечения законности и легализации деятельности перевозчиков. Это будет способствовать эффективному выявлению и предотвращению происшествий с участием автомобильного транспорта, обеспечению безопасности при осуществлении перевозок им, а также его качественного и безопасного функционирования.

Кроме того, предлагается ряд изменений, обусловленных необходимостью устранить юридические коллизии в части государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом. Также проект закона предлагает дополнить перечень документов для водителя на нерегулярных автомобильных перевозках и для перевозчика-резидента при выполнении международных перевозок пассажиров, внести ряд других изменений.

В дальнейшем работа над проектом закона будет продолжена», – сказал Александр Бондаренко.