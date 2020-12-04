В профильном комитете продолжается работа над внесением изменений в Закон «Об электронной подписи»

В четверг, 3 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, в котором приняли участие представитель Главы в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Министерства государственной безопасности, Министерства связи и Центрального республиканского банка.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что участники продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи».

«На заседании Комитета с участием приглашённых лиц были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту. Дополнительно хочу отметить, что доработанная редакция соответствует избранному курсу, направленному на гармонизацию с законодательством Российской Федерации.

Основная цель законопроекта – усовершенствование требований и условий, при соблюдении которых происходит аккредитация государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих функции удостоверяющих центров, а также повышение информационной безопасности Донецкой Народной Республики.

Также рассматриваемым сегодня законопроектом отдельные положения Закона Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи» приводятся в соответствие с Законом ДНР «О Министерстве государственной безопасности», – резюмировал парламентарий.