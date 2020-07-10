В профильном комитете продолжается работа над законопроектом, определяющим порядок освещения СМИ деятельности органов госвласти

В пятницу, 10 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что на заседании парламентарии обсудили законопроект «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».

«Законопроект подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с распространением государственными средствами массовой информации материалов или сообщений о деятельности органов государственной власти.

Законопроект устанавливает общие положения освещения деятельности органов государственной власти, определяет порядок получения, сбора, обработки, распространения, использования и хранения информации о деятельности органов государственной власти, а также объём, формы и методы её опубликования государственными СМИ.

Принятие законопроекта позволит государственным средствам массовой информации в полном объёме освещать деятельность органов государственной власти и их должностных лиц. Это повысит уровень осведомлённости общества о государственной и политической жизни Донецкой Народной Республики», – сказал парламентарий.

Данный законопроект является альтернативным проекту закона от 12 февраля 2016 года «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в государственных средствах массовой информации».

Руководствуясь Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, утверждённой Указом Главы ДНР от 1 марта 2019 года № 56, в основу законопроекта парламентарии взяли Федеральный закон РФ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» для гармонизации законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.