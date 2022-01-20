В профильном комитете продолжается работа по гармонизации уголовного законодательства ДНР с нормами российского права

Сегодня, 20 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению вопросов гармонизации действующих нормативных правовых актов Республики с нормами российского права.

Председатель Комитета Елена Шишкина в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала, что на заседании продолжилась работа над проектами законов «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».

«Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» направлен, прежде всего на синхронизацию положений Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики с нормами российского права.

Так, предлагается дополнить УПК ДНР процессуальными нормами, регламентирующими порядок осуществления отдельных следственных и процессуальных действий, принятие которых будет способствовать усилению защиты уголовно-процессуальными средствами конституционных прав граждан, предпринимательства и интересов государства. К примеру, речь идёт об установлении порядка применения оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания, возможности замены участия понятых при производстве процессуальных и следственных действий на обязательную техническую фиксацию проводимого действия, а также других процессуальных институтах.

Кроме того, на заседании продолжилась работа над законопроектом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», который предусматривает приведение норм действующего уголовного законодательства ДНР в соответствие с Уголовным кодексом РФ», – сообщила парламентарий.