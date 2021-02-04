В профильном комитете продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения

В четверг, 4 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. На заседании присутствовали представители Министерства здравоохранения ДНР.

В рамках заседания парламентарии обсудили предложения по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики от 27 марта 2015 года № 29-IНС «Об обороте лекарственных средств». Председатель Комитета Александр Серёженко прокомментировал итоги заседания.

«Сегодня мы обсудили предложения по внесению изменений в Закон ДНР «Об обороте лекарственных средств». В частности, речь шла о гармонизации его положений с законодательством Российской Федерации. Обсудили вопросы порядка государственной регистрации лекарственных препаратов, экспертизы лекарственных средств, а также законодательное закрепление обращения лекарственных средств в Донецкой Народной Республике только в тех случаях, когда они зарегистрированы соответствующим органом исполнительной власти в ДНР, ЛНР, Российской Федерации, странах Евразийского экономического союза и Украине. В дальнейшем работа над законопроектом будет продолжена», – сказал парламентарий.