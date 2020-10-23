В профильном комитете продолжается разработка изменений в ряд законов ДНР

Председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал, какие изменения планируются внести в законопроект «О внесении изменений в Законы ДНР ʺО защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераʺ и ʺОб аварийно-спасательных службах и статусе спасателейʺ».

«В Законе ДНР «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предполагается расширить и в полной мере прописать определения и разграничения полномочий Главы, Правительства и республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Дополнения поспособствуют гармонизации законодательства Республики с законодательством Российской Федерации в части функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Закон ДНР «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» мы планируем привести к единой концепции терминологии и понятийной базы, чтобы исключить различные толкования понятий и терминов, предусмотренных указанным Законом и Законом ДНР «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Изменения поспособствуют усовершенствованию правового регулирования в сфере гражданской обороны на территории Донецкой Народной Республики», – сказал парламентарий.