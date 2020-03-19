В профильном комитете продолжена работа над Уставом железнодорожного транспорта

В среду, 18 марта, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи с участием представителей Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, Министерства государственной безопасности, Министерства транспорта и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко уточнил, что в ходе заседания участники заслушал и предложения и замечания от представителей силовых структур в части разработки законопроекта «Устав железнодорожного транспорта».

«Сегодня Комитет совместно с представителями исполнительных органов власти и коллегами из Комитета по безопасности и обороне обсудили отдельные статьи разрабатываемого проекта закона «Устав железнодорожного транспорта».

Представители профильных министерств озвучили свои предложения к концепции законопроекта в части регулирования норм, связных с особыми видами перевозок, требующими повышенного уровня контроля механизмами, способствующими снизить все возможные чрезвычайные ситуации и определением ответственности при несоблюдении Устава ж/д транспорта», – сказал депутат.