В профильном комитете продолжилась работа над законопроектом «О патриотическом воспитании»

Во вторник, 16 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в ходе которого парламентарии обсудили ход разработки законопроекта «О патриотическом воспитании».

Председатель Комитета Владимир Чекун отметил, что проект закона направлен на создание правовых условий для патриотического воспитания граждан, укрепления чувства сопричастности к истории и культуре Республики.

«Проект закона «О патриотическом воспитании» поспособствует формированию и реализации в Донецкой Народной Республике единой системы патриотического воспитания.

Именно патриотическое воспитание должно стать основополагающим в государственной идеологии как части идеологии Русского мира. Реализация законопроекта будет зависеть от системной совместной деятельности органов государственной власти, общественных объединений и институтов гражданского общества и семьи», ‒ отметил парламентарий.