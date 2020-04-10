В профильном комитете продолжилась работа над законопроектом об особенностях прохождения государственной службы в системе МИД

В пятницу, 10 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям в котором приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства и Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что на заседании парламентарии обсудили законопроект «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики».

«Участники заседания рассмотрели заключения Правительства, Верховного Суда и Министерства финансов. Согласно вышеуказанным заключениям замечания концептуального характера отсутствуют, что позволяет нам сделать выводы о соответствии законопроекта избранному курсу Донецкой Народной Республики на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Считаю необходимым отметить, что работа над законопроектом «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы» остаётся приоритетной для Комитета, поскольку он в первую очередь направлен на обеспечение достойного уровня социальной защищённости сотрудников дипломатической службы Донецкой Народной Республики», – сказал парламентарий.