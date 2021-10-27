В профильном комитете продолжили обсуждение вопросов развития зернового комплекса

В среду, 27 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором были рассмотрены предложения по доработке проекта закона «О зерне».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия, а также Правительства Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета об обсуждаемых на заседании вопросах.

«Сегодня мы рассмотрели предложения Министерства агропромышленной политики и продовольствия, поступившие к проекту закона «О зерне».

В частности, мы обсудили возможность финансирования реализации данного проекта закона, так как для обеспечения потребностей Республики в зерне и для обеспечения продовольственной безопасности в целом законопроектом предусматривается создание республиканского фонда зерна.

Кроме того, в целях обеспечения учёта объёма партии зерна и объёма партии продуктов переработки зерна при их обращении предусматривается создание государственной информационной системы мониторинга оборота зерна и продуктов его переработки, что, в свою очередь, позволит осуществлять анализ предоставляемых сведений на соответствие достоверным данным.

Также парламентарии приняли участие в обсуждении представленной Министерством агропромышленной политики и продовольствия концепции проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства». В частности, мы рассмотрели нормы, регламентирующие разработку и утверждение порядка, позволяющего установить критерии, по которым определённые территории могут быть признаны неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции. В ходе обсуждения было принято решение отложить рассмотрение представленного проекта закона», – рассказал парламентарий.

Валерий Скороходов отметил, что Комитет планирует продолжать работу над проектами законов в сотрудничестве с Министерством агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекцией Министерства агропромышленной политики и продовольствия.