В профильном комитете продолжили обсуждение вопросов развития зернового комплекса

В среду, 14 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели нормы проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», а также обсудили заключения заинтересованных органов к проекту закона «О зерне».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия, а также представитель Правительства Донецкой Народной Республики.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета об обсуждаемых на заседании вопросах.

«Сегодня мы рассмотрели заключения Правительства и Министерства финансов на законопроект «О зерне». В ходе обсуждения было принято решение доработать проект закона с учётом принятых Комитетом замечаний и предложений.

Кроме того, совместно с профильным министерством нами был рассмотрен ряд положений проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», которые затрагивают сферы фитосанитарного, земельного, ветеринарного контроля и надзора. В частности, обсуждались вопросы, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушения в сфере оборота зерна и продуктов переработки зерна.

Проанализированы статьи, определяющие административные правонарушения в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, мелиорации земель, племенного животноводства, семеноводства, а также охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования», – сообщил парламентарий.

Юрий Леонов также добавил, что по итогам заседания парламентариями было принято решение о продолжении работы над проектом закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях» совместно с профильным комитетом.