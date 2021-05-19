В профильном комитете продолжили обсуждение вопросов законодательного регулирования развития зернового комплекса

В среду, 19 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «О зерне».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, а также Государственной инспекции данного Министерства.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о рассматриваемых на заседании вопросах.

«Сегодня на расширенном заседании Комитета были рассмотрены заключения, поступившие от заинтересованных государственных органов, на проект закона «О зерне». При обсуждении затронуты вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере оборота зерна и продуктов переработки зерна.

Так, данным проектом закона предлагается установить, что до вступления в силу кодекса об административных правонарушениях нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, а также правил производства продуктов переработки зерна (за исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах), влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на физических лиц – предпринимателей и должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей», – пояснил парламентарий.

Кроме того, Валерий Скороходов добавил, что по итогам заседания принято решение доработать переходные положения проекта закона с учётом обозначенных на заседании замечаний и предложений и в дальнейшем продолжить совместную работу над законопроектом в целях его доработки.