В профильном комитете продолжили обсуждение законодательства в сфере развития зернового комплекса

В среду, 13 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту закона «О зерне».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия, а также представитель Правительства Донецкой Народной Республики.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета об обсуждаемых на заседании вопросах.

«Сегодня мы рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту закона «О зерне». В ходе обсуждения мы остановились на переходных положениях законопроекта, которыми урегулированы вопросы обеспечения учёта зерна и продуктов переработки зерна при их обращении, а также анализа, обработки представленных сведений и контроля их достоверности.

По результатам заседания нами было принято решение, что данные полномочия в переходный период будет осуществлять Министерство агропромышленной политики и продовольствия на основании предоставляемой товаропроизводителями отчётности о производстве и обращении зерна и продуктов его переработки в порядке, установленном Правительством Донецкой Народной Республики.

Кроме того, проектом закона Правительство наделяется полномочиями по установлению формы товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна, порядка и сроков его оформления в Государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, в том числе на бумажном носителе», – сообщил парламентарий.

Юрий Леонов также добавил, что по итогам заседания было принято решение о продолжении работы над проектом закона совместно с представителями заинтересованных органов.