В профильном комитете продолжили работу над изменениями в закон о персональных данных

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О персональных данных“».

Об этом пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Цель законопроекта – совершенствование процесса регулирования отношений, связанных с обработкой персональных данных органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами – предпринимателями и физическими лицами с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Проект закона также содержит положения, направленные на устранение пробелов и коллизий законодательства Донецкой Народной Республики в сфере персональных данных», – сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский подчеркнул, что законопроект разработан Комитетом с учётом избранного курса внешней политики Донецкой Народной Республики, направленной на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

«За основу проекта закона, руководствуясь Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, утверждённой Указом Главы Донецкой Народной Республики от 01 марта 2019 года № 56, которая определяет в качестве одного из стратегических приоритетов взаимодействие с Российской Федерацией и закрепляет стремление к совершенствованию законодательства ДНР путём его гармонизации с законодательством РФ, был взят Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”», – резюмировал председатель Комитета.