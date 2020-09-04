В профильном комитете продолжили работу над изменениями в закон об образовании

Сегодня, 4 сентября, состоялось заседание Комитета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании“».

На мероприятии присутствовали представители Правительства и Министерства образования и науки ДНР.

Председатель Комитета Наталья Волкова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы обсудили заключения Правительства, Администрации Главы ДНР и Управления правового обеспечения Аппарата Народного Совета, поступившие на законопроект. Следует отметить, что проект закона разработан с учётом правоприменительного опыта Российской Федерации в данной сфере. Его основная цель − привлечение к работе в образовательных организациях наиболее деятельных лиц из числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования.

В ходе дискуссии мы приняли во внимание поступившие предложения и пришли к концептуальному согласию по всем вопросам, поднятым в заключениях», − сообщила парламентарий.

Председатель Комитета добавила, что по итогам заседания принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших предложений и замечаний.