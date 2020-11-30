В профильном комитете продолжили работу над новой редакцией закона об особо охраняемых природных территориях

В пятницу, 27 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта закона «Об особо охраняемых природных территориях».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Юрий Покинтелица подвёл итоги заседания.

«Законопроект «Об особо охраняемых природных территориях» разработан для регулирования отношений в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Это позволит сохранить уникальные природные комплексы и объекты, имеющие особо ценное значение для нашей Республики.

В проекте закона дано определение особо охраняемых природных территорий, установлены основные категории таких территорий, порядок создания государственных природных заповедников, национальных парков, государственных природных заказников и ландшафтных парков, а также памятников природы, ботанических садов и зоологических парков. Раскрываются особенности режима особой охраны территорий и ответственность за его нарушение.

Законопроект определяет механизм реализации государственного контроля и надзора в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Хочется особо подчеркнуть, что регламентируется участие физических лиц, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды, в организации, охране и использовании особо охраняемых природных территорий», − отметил Юрий Покинтелица.

Подводя итоги, парламентарий подчеркнул, что принятие новой редакции закона об особо охраняемых природных территориях позволит сохранить дикую природу и биологическое разнообразие Республики.

«Это поможет обеспечивать благоприятную среду обитания человека, сохраняя необходимые ему природные ресурсы, такие как чистую воду и воздух, места для отдыха и познавательного туризма.

Хотел бы также акцентировать внимание на том, что в наше время жизненно необходимо формировать у людей, особенно у младших поколений, бережное и уважительное отношение к природе, ведь её ресурсы не безграничны», − резюмировал председатель Комитета.