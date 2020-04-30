В профильном комитете продолжили работу над проектом Лесного кодекса ДНР

О работе Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Мы продолжаем работу над проектом Лесного кодекса Донецкой Народной Республики, направленного на обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство. Данный законопроект базируется на принципах устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, повышения их ресурсного потенциала, удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого лесопользования», − сообщил парламентарий.

Также Юрий Покинтелица напомнил, что в апреле текущего года вступил в силу ряд законов, работа над которыми велась на базе Комитета.

«Так, 24 апреля вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”», который регламентирует механизм предоставления в пользование рыбоводного участка для добычи водных биоресурсов. Кроме того, 25 апреля вступил в силу Закон ДНР «Об аквакультуре». Им устанавливаются правовые основы регулирования в сфере аквакультуры, в том числе в части защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную деятельность для обеспечения производства рыбной и иной продукции рыбоводства, сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов», − отметил председатель Комитета.