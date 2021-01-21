В профильном комитете продолжили работу над проектом закона о ведении физлицами садоводства и огородничества для собственных нужд

В среду, 20 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили ряд предложений к проекту закона «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд».

В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Государственного комитета по земельным ресурсам и научного сообщества.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Основные цели создания товариществ собственников недвижимости, к которым относятся садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, определены в Гражданском кодексе ДНР. Но учитывая специфику деятельности в сфере садоводства и огородничества, предложенный нами проект закона предусматривает дополнительные цели создания таких некоммерческих организаций. Это формирование благоприятных условий для ведения садоводства и огородничества, развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры, комплексное благоустройство территории, обеспечение её гармоничного освоения и представления интересов членов товарищества в отношениях с третьими лицами, защита их прав и законных интересов», – сообщил парламентарий.

Юрий Леонов подчеркнул, что законопроект направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

«Принятие данного проекта закона позволит усовершенствовать действующее законодательство, защитить интересы физических лиц – собственников или в случаях, установленных проектом закона, правообладателей садовых или огородных земельных участков, которые желают и имеют возможность вести садоводство и огородничество для собственных нужд», – сказал депутат.