В профильном комитете продолжили работу над совершенствованием законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий

В понедельник, 16 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта закона «Об особо охраняемых природных территориях».

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Новая редакция законопроекта разработана с учётом уникальности особо охраняемых природных территорий Донецкой Народной Республики и соответствует избранному курсу на гармонизацию с законодательством Российской Федерации.

Работа над законопроектом стала необходима для усовершенствования механизма создания, преобразования и лишения правового статуса особо охраняемых природных территорий Республики.

Например, благодаря проработке механизма создания особо охраняемых природных территорий будет реализован принцип баланса интересов общества и государства в сохранении и эффективном использовании для нужд граждан природно-заповедного фонда ДНР.

Кроме того, законопроект определяет механизм реализации государственного контроля и надзора в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Так, конкретизируются полномочия должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере охраны и использования указанных территорий, для сохранения типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда», – отметил парламентарий.

Юрий Покинтелица добавил, что на заседании рассмотрено заключение Правительства ДНР на обсуждаемый законопроект.

«В целом положения проекта закона одобрены Правительством. В то же время следует обратить внимание на тот факт, что закреплённые в законопроекте нормы наделяют государственных инспекторов в сфере охраны окружающей среды правом в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики, при исполнении служебных обязанностей применять специальные средства – наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие. Однако в ДНР отсутствует специальный закон, определяющий порядок применения оружия и регулирующий правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия. Это вызывает затруднения при реализации некоторых положений законопроекта.

Комитет проанализировал замечания и предложения к законопроекту. Стоит отметить, что концептуальных замечаний не поступило, а возникшие в ходе обсуждения вопросы удастся разрешить совместно с заинтересованными органами государственной власти в кратчайшие сроки», – резюмировал председатель Комитета.