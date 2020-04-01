В профильном комитете продолжили работу над законопроектом о научной, научно-технической и инновационной деятельности

Во вторник, 31 марта, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии обсудили организацию и принципы регулирования научной и научно-технической деятельности, формирование и реализацию государственной научно-технической политики, а также ряд других вопросов.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки и Государственного комитета по науке и технологиям.

Заместитель председателя Комитета Ирина Костенко в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела итоги заседания.

«В процессе работы над законопроектом «О научной, научно-технической и инновационной деятельности» встал вопрос о необходимости его гармонизации с действующим законодательством Российской Федерации в данной сфере. Это обусловлено интеграционными процессами с Россией в системе образования и получением аккредитации вузов Республики.

Сегодня мы рассмотрели нормы законопроекта, посвящённые вопросам признания учёных званий и степеней, полученных в иностранных государствах, подтверждения учёных степеней, функционирования информационной системы государственной научной аттестации, организации регулирования научной и научно-технической деятельности, а также формирования и реализации государственной научно-технической политики. Например, дополнили проект закона нормой, согласно которой признание в Республике учёных степеней, учёных званий, полученных в иностранном государстве, осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством ДНР», – сообщила парламентарий.