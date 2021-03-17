В профильном комитете продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах»

В среду, 17 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии провели работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”».

В мероприятии принял участие представитель Федерации профессиональных союзов Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Максим Паршин:

«Мы продолжаем работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”». В частности, сегодня при участии представителя Федерации профессиональных союзов Донецкой Народной Республики дополнительно проанализированы поступившие на законопроект заключения заинтересованных органов.

Консолидировав полученную информацию, Комитет уделил особое внимание статье 18 Закона «О профессиональных союзах», регулирующей вопросы, связанные с символикой профсоюзов и их объединений. В целом Комитет принял решение расширить сферу ведения указанной нормы, дополнив её положениями о предоставлении профсоюзам, объединению профсоюзов права включать в своё наименование официальное наименование Донецкой Народной Республики без специального разрешения.

Считаю уместным отметить, что на сегодняшний день Закон «О профессиональных союзах» содержит положение, согласно которому определение «профсоюз» и производные от него могут использовать в своём наименовании лишь те общественные объединения, которые созданы, легализированы и осуществляют свою деятельность на основании указанного Закона.

Однако оно не в полной мере охватывает всю проблематику, связанную с наименованием профсоюзов», – сказал Максим Паршин.