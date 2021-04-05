В профильном комитете продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об охране атмосферного воздуха”»

В понедельник, 5 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором обсуждался законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об охране атмосферного воздуха”».

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица:

«Продолжена работа над законопроектом, начатая на одном из прошлых заседаний Комитета. Сегодня особое внимание было уделено замечаниям и предложениям, поступившим от заинтересованных органов.

Напомню, что законопроект в целом направлен на устранение правового пробела в части определения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, который был выявлен в процессе правоприменения Закона Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха».

Одна из норм законопроекта предусматривает изменение, согласно которому Правительство Донецкой Народной Республики в сфере охраны окружающей среды наделяется полномочиями утверждать методические указания по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха.

В свою очередь разработку методических указаний по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха предлагается отнести к полномочиям республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сферах охраны окружающей среды (совместно с республиканским органом исполнительной власти), гражданской обороны, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», – рассказал парламентарий.

Юрий Покинтелица добавил, что профильный комитет в своем заключении рекомендовал Народному Совету Донецкой Народной Республики принять законопроект в первом чтении за основу с учетом дальнейшей его доработки на следующих заседаниях Комитета.