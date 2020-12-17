В профильном комитете продолжили работу над законопроектом об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности
В четверг, 17 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, посвящённое обсуждению замечаний и предложений заинтересованных органов к проекту закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин и представитель Правительства ДНР.
Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Сергей Чучин.
«Главная цель законопроекта − определение основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности и полномочий Донецкой Народной Республики в указанной сфере.
На заседании обсуждались вопросы разграничения полномочий органов государственной власти в сфере внешнеторговой деятельности, порядка применения ответственности за нарушения законодательства ДНР о внешнеторговой деятельности, особенностей предоставления права на экспорт и импорт отдельных видов товаров, порядка заключения международных торговых договоров, а также взаимосвязи положений проекта закона с другими законодательными актами Республики.
Работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета», − сообщил парламентарий.
Подводя итоги, Сергей Чучин отметил, что принятие проекта закона в будущем положительно отразится на экономическом климате Республики, поддержит отечественного производителя и будет способствовать развитию национальной экономики.