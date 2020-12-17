В профильном комитете продолжили работу над законопроектом об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности

В четверг, 17 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, посвящённое обсуждению замечаний и предложений заинтересованных органов к проекту закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин и представитель Правительства ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Сергей Чучин.

«Главная цель законопроекта − определение основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности и полномочий Донецкой Народной Республики в указанной сфере.

На заседании обсуждались вопросы разграничения полномочий органов государственной власти в сфере внешнеторговой деятельности, порядка применения ответственности за нарушения законодательства ДНР о внешнеторговой деятельности, особенностей предоставления права на экспорт и импорт отдельных видов товаров, порядка заключения международных торговых договоров, а также взаимосвязи положений проекта закона с другими законодательными актами Республики.

Работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета», − сообщил парламентарий.

Подводя итоги, Сергей Чучин отметил, что принятие проекта закона в будущем положительно отразится на экономическом климате Республики, поддержит отечественного производителя и будет способствовать развитию национальной экономики.