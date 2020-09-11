В профильном комитете продолжили работу над законопроектом об ответственном обращении с животными

В пятницу, 11 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта закона «Об ответственном обращении с животными».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Законопроект разработан для регламентирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.

Проект устанавливает правила обращения с животными, которые основаны на нравственных принципах и принципах гуманности. В частности, к таким принципам предписаниями законопроекта отнесены следующие:

− отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;

− ответственность человека за судьбу животного;

− воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;

− научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

Законопроект устанавливает запрет пропаганды жестокого и антигуманного обращения с животными, а также призывов к жестокому обращению с животными. Также запрещается производство, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и продукции в информационно-телекоммуникационных сетях и иные действия, пропагандирующие жестокое обращение с животными.

В настоящее время проанализированы все поступившие замечания и предложения к законопроекту. Стоит отметить, что поступившие заключения на проект закона не имеют концептуальных замечаний», − сообщил Юрий Покинтелица.

Парламентарий добавил, что Комитет разделяет актуальность законопроекта и необходимость его принятия Народным Советом.