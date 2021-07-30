В профильном комитете продолжили работу над законопроектом в сфере добычи угля

В пятницу, 30 июля, Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам провел расширенное заседание с участием председателя Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий Дмитрия Чурадзе.

Первым вопросом повестки дня стало рассмотрение заключения и доработанной редакции законопроекта «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики», предоставленных Временной комиссией.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился Председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Мы с коллегами обсудили редакцию законопроекта «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики», доработанную Временной комиссией Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.

Отметили некоторые нормы, которые требуют комплексного решения с участием профильных органов. В связи с чем, нами принято решение доработанную редакцию законопроекта направить в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство угля и энергетики, Государственный комитет горного и технического надзора, Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, Главное управление геологии и геоэкологии и Государственный комитет по науке и технологиям.

После получения предложений и замечаний от указанных органов работа над законопроектом будет продолжена», – прокомментировал Юрий Покинтелица.

Также в рамках работы Комитета на заседании были рассмотрены законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой народной Республики «О недрах» и заключение Правительства Донецкой Народной Республики на законопроект «Об ответственном обращении с животными». Работа по указанным законопроектам будет продолжена.