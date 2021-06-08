В профильном комитете продолжили работу по совершенствованию правового регулирования в сфере воинской обязанности и военной службы

Сегодня, 8 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статьи 23 и 49 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 16 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республике».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Проект закона направлен на урегулирование норм действующего законодательства, определяющего порядок прохождения военной службы в период мобилизации, военного положения и в условиях военного времени, в части надлежащей реализации социально-правового статуса военнослужащих женского пола, исполняющих обязанности военной службы при объявлении мобилизации.

Принимая во внимание концепцию развития законодательства Донецкой Народной Республики, которая на сегодняшний день ориентирована на интеграцию в правовое поле Российской Федерации, было принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом законодательного опыта Российской Федерации в данной сфере.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос касательно проблем, связанных с получением ходатайства командира части (подразделения), предусмотренного Порядком предоставления единовременной компенсации за вред жизни и здоровью граждан, причинённый в результате агрессии Вооружённых Сил и вооружённых формирований Украины, утвержденным Указом Главы Донецкой Народной Республики от 06 декабря 2017 года № 347», − отметил парламентарий.

Виталий Кравец добавил, что по результатам обсуждения было принято решение продолжить совместную работу в данном направлении с учетом поступивших предложений.