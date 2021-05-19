В профильном комитете продолжили работу по совершенствованию правового регулирования в сфере воинской обязанности и военной службы

Во вторник, 18 мая, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статьи 23 и 49 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 16 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республике».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета сообщил председатель Комитета Виталий Кравец.

«Целью данного проекта закона является урегулирование норм действующего законодательства, определяющего порядок прохождения военной службы в период мобилизации, военного положения и в условиях военного времени, в части надлежащей реализации социально-правового статуса военнослужащих женского пола, исполняющих обязанности военной службы, при объявлении мобилизации. По итогам заседания было принято решение продолжить работу над проектом закона с учётом поступивших предложений и замечаний», – резюмировал депутат.