В профильном комитете продолжили рассмотрение проекта закона «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд»

В четверг, 11 февраля, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам и Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству, на котором парламентарии продолжили обсуждение предложений к проекту закона «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд».

В мероприятии приняли участие представители Министерства доходов и сборов, Главного управления статистики, Государственного комитета по земельным ресурсам и представитель научного сообщества.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Согласно нормам Гражданского кодекса садоводческие и огороднические товарищества должны быть преобразованы в товарищества собственников недвижимости. На заседании мы ознакомились с предоставленной Министерством доходов и сборов, Главным управлением статистики и Государственным комитетом по земельным ресурсам информацией о количестве субъектов, на которых будет распространено действие законопроекта, и количестве членов садоводческих товариществ, оформивших права собственности на земельные участки.

Исходя из проанализированной информации, более половины членов садоводческих товариществ не оформили прав собственности на недвижимость. Поэтому преобразование в товарищества собственников недвижимости для них будет проблематичным. Допустимой организационно-правовой формой для таких товариществ может стать потребительский кооператив. По результату заседания Комитетом принято решение подготовить законодательную инициативу о внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», – сказал Юрий Леонов.