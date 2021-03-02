В профильном комитете продолжили совершенствовать правовое регулирование в сфере воинской обязанности и военной службы

Сегодня, 2 марта, прошло заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и “О статусе военнослужащих“».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета сообщил председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня на заседании Комитета мы обсуждали проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и “О статусе военнослужащих”». Он разработан с целью привести применяемые в перечисленных законах термины и формулировки к единообразному пониманию. Предложенные изменения также устраняют несоответствия в ссылках на нормы законодательства и конкретизируют полномочия и компетенцию органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики в сфере воинской обязанности и военной службы. По результатам заседания было принято решение продолжить работу над проектом закона с учетом поступивших предложений и замечаний», – резюмировал депутат.