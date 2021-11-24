В профильном комитете продолжили законопроектную работу в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

В среду, 24 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели поступившие предложения по доработке проекта закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Валерий Скороходов поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодня мы продолжили обсуждение предложений, поступивших в адрес Комитета от Министерства агропромышленной политики и продовольствия к проекту закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Напомню, что законопроект направлен на установление правовых основ обеспечения безопасного обращения с пестицидами, в том числе с их действующими веществами, а также с агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей среды.

Кроме того, данный проект закона устанавливает основы государственного управления и государственного надзора в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, определяет порядок их ввоза в Донецкую Народную Республику и вывоза из Донецкой Народной Республики, производства, хранения, применения, транспортировки, реализации, обезвреживания, утилизации, уничтожения и захоронения пришедших в негодность и (или) запрещённых к применению пестицидов и агрохимикатов», – сообщил парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что проект закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

По итогам заседания было принято решение о продолжении совместной работы над данным проектом закона.