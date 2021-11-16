В профильном комитете продолжили законотворческую работу в сфере физической культуры и спорта

Во вторник, 16 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, на котором парламентарии обсудили концепцию нового закона «О физической культуре и спорте».

Председатель Комитета Владимир Чекун рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, рассмотренных на заседании.

«В настоящее время в Республике уже действует Закон «О физической культуре и спорте». Комитетом разработан концептуально новый проект закона, опирающийся на законотворческий опыт Российской Федерации в данной сфере.

В целом проект закона устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике. Являясь базовым нормативным актом, он определяет основные принципы законодательства в сфере физической культуры и спорта.

Разработка данного проекта закона относится к одному из ключевых направлений работы Комитета. В настоящий период проведена значительная часть работы, которую с уверенностью можно считать плодотворной. В частности, определены основные задачи проекта закона и усовершенствован понятийный аппарат.

Отмечу, что в дальнейшем работа над проектом закона «О физической культуре и спорте» продолжится с участием заинтересованных органов», – сообщил парламентарий.